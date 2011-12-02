У центрі Києва на людину впала стіна будинку
11:21, 02 грудня 2011Новини регіонів
0
У дуже тяжкому стані
У центрі Києві, на вулиці Панаса Мирного, 24, стіна будинку завалилася на чоловіка.
Як повідомило УНІАН поінформоване джерело, нещасний випадок стався сьогодні близько 10.15.
У даний час на місці події працюють рятувальники МНС та бригада швидкої допомоги.
За даними співрозмовника агентства, постраждалий перебуває у дуже тяжкому стані.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter