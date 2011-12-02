У Полтаві через пожежу евакуювали 50 учнів ПТУ
11:24, 02 грудня 2011Новини регіонів
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Горіло будівельне сміття
У Полтаві через пожежу евакуювали 50 учнів професійно-технічного училища.
Як повідомили в прес-службі Управління МНС України в Полтавській області, пожежа сталася вчора біля зовнішньої стіни будівлі ПТУ № 31, горіло будівельне сміття.
Вогнем знищено вікно кабінету майстра, монітор комп`ютера, пошкоджено речі.
Причина пожежі - необережне поводження з вогнем невідомої особи.
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