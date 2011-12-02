У Полтаві через пожежу евакуювали 50 учнів ПТУ

11:24, 02 грудня 2011
Новини регіонів
0

Горіло будівельне сміття

У Полтаві через пожежу евакуювали 50 учнів професійно-технічного училища.

Як повідомили в прес-службі Управління МНС України в Полтавській області, пожежа сталася вчора біля зовнішньої стіни будівлі ПТУ № 31, горіло будівельне сміття.

Вогнем знищено вікно кабінету майстра, монітор комп`ютера, пошкоджено речі.

Причина пожежі - необережне поводження з вогнем невідомої особи.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter