У Вінниці безкоштовне тестування на ВІЛ пройшли 23 особи

У Вінниці 1 грудня проходила благодійна акція до Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом, в ході якої для мешканців міста проводилось безкоштовне добровільне тестування на ВІЛ-інфекцію у пересувній лабораторії Центру СНІДу.

Як повідомив УНІАН психолог Центру В’ячеслав БУРКОВСЬКИЙ, пересувна лабораторія працювала у Вінниці на площі Театральній до 20-ї год.

За його словами, до процесу тестування усі охочі проходили дотестове консультування, а потім після тестування вже за 5 хвилин можна було дізнатися результати.

«Сьогодні тестування пройшли 23 людини, по швидких тестах у жодного з них не було виявлено інфекції», - повідомив В.БУРКОВСЬКИЙ.

Він зазначив, що переважна більшість охочих взяти участь у тестуванні - молодь чоловічої статі. «Наймолодшому, хто до нас сьогодні звернувся, було 16 років, найстаршому - 56», - сказав В.БУРКОВСЬКИЙ.

Він додав, що впродовж останніх років спостерігається тенденція до збільшення охочих пройти відповідне тестування та звертається все більше молоді.

Довідка УНІАН. У Вінницькій області з початку епідемії ВІЛ станом на листопад 2011 року вперше виявлено 3 051 ВІЛ-інфікованих осіб, що становить 0,19% від усього населення області (в минулому році - 0,16%). З них 1034 встановлено діагноз СНІД, померло 621 ВІЛ-інфікованих громадянина (в тому числі від СНІДу – 381 особа).

На диспансерному обліку в області знаходяться 1 тис. 754 ВІЛ-інфікованих, в тому числі з діагнозом СНІД - 510 осіб.