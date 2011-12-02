На Херсонщині потонув чоловік, намагаючись врятувати дитину

У Херсонській області потонув чоловік, який намагався врятувати 11-річну дитину, що провалилася під лід.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Управління МНС у Херсонській області, в четвер, 1 грудня, в селі Новоолександрівка Нововоронцовського району о 16.30 49-річний місцевий житель, який випадково проходив мимо затоки Каховського водосховища, побачив 11-річну дівчинку, яка провалилася під лід.

Чоловік кинувся рятувати дитину і в результаті сам опинився у воді. Дитину врятували односельці, проте чоловік потонув.

Тіло загиблого поки що не знайшли. До пошуків сьогодні буде залучена водолазна група облуправління МНС.

Також в повідомленні вказується, що це перший смертельний випадок в області на воді в нинішній зимовий період.

За даними УМЧС, у регіоні з початку року на водних об`єктах загинуло 49 чоловік, зокрема 5 дітей.