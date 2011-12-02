У центрі Києва психічно хворий поранив міліціонера шилом

У Києві на платформі станції метро "Майдан Незалежності" психічно хворий чоловік напав на співробітника міліції, завдавши йому легке поранення шилом.

Як повідомили УНІАН у Відділі зв’язків з громадськістю ГУ МВС України у м. Києві, інцидент стався вчора близько 21.00.

Правоохоронець, застосувавши прийми рукопашного бою, обеззброїв нападника, доставив його у спецкімнату метрополітену для правопорушників і викликав швидку. Бригада медиків констатувала у затриманого загострення психічної хвороби і транспортувала до столичної психіатрічної лікарні. Пораненому міліціонеру на місці була надана допомога, від госпіталізації він відмовився.

Встановлено, що нападнику – 32 роки, він є жителем Криму, у Києві перебував близько двох тижнів. Пояснити причини своєї раптової агресії чоловік не може.