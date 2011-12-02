Рейдери захопили Київський центр реабілітації інвалідів

У Києві 30 листопада здійснено рейдерське захоплення будівлі площею понад 900 кв. м столичного центру реабілітації інвалідів, що розташований за адресою вулиця Фрунзе, 60.

Про це голова правління Міжнародної громадської організації "Міжнародна ліга захисту прав громадян України» Едуард БАГІРОВ заявив сьогодні на прес-конференції в УНІАН.

За словами Е.БАГІРОВА, майже рік очолювана ним організація разом з Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини Ніною КАРПАЧОВОЮ, народними депутатами, МВС, Генеральною прокуратурою намагалися захистити права інвалідів.

"На жаль, цього не сталося... Напередодні Міжнародного дня інвалідів за допомогою Господарського суду Харківської області приватна компанія отримала неправосудне рішення про виселення організації інвалідів з приміщення, що належить їй на підставі права власності в м.Києві", - сказав Е.БАГІРОВ.

"Такого за 20 років моєї правозахисної практики ще не було! Я можу констатувати, що рейдерська схема виявилася більш адаптованою до практики ведення напівкримінального бізнесу, ніж позиція керівництва МВС та Генпрокуратури, 47-ми депутатів Верховної Ради та відкрите провадження Уповноваженого ВР з прав людини", - додав він.

Е.БАГІРОВ наголосив, що за судовим рішенням вже відкрито виконавче провадження та здійснюються примусові виконавчі дії з виселення інвалідів з приміщення центру.

За словами Е.БАГІРОВА, якщо до кінця року йому та органам державної влади, правоохоронцям не вдасться розірвати рейдерську схему і повернути будівлю організації інвалідів, то він змушений буде припинити свою правозахисну діяльність в Україні як безперспективну, й вестиме її в інших країнах.

"Якщо до кінця року не вдасться позитивно вирішити питання - я припиняю свою діяльність в Україні як правозахисник... В Україні захищати права людини, права інвалідів неможливо", - зяавив Е.БАГІРОВ.

Як повідомляв УНІАН, 10 червня ц.р. Е.БАГІРОВ закликав високопосадовців втрутитися у ситуацію щодо рейдерського захоплення і продажу будівлі Київського центру реабілітації інвалідів.

За словами Е.БАГІРОВА, у 2008 році група осіб запропонувала центру спільний проект з вирощування в Харківський області рапсу, під який отримала в одному з банків 5 млн. грн. кредиту. Як зазначив правозахисник, насправді центр коштів не отримав, проект реалізовано не було, а кошти привласнили шахраї, після чого звернулися до Господарського суду Харківської області про наявність боргу. У результаті оборудки, наголосив Е.БАГІРОВ, суд визнав центр банкрутом і розпочав процедуру ліквідації. За словами правозахисника, скориставшись незаконним судовим рішенням, "інвестори" отримали право керувати установою і перепродали будинок спочатку одному, а потім іншому товариству з обмеженою відповідальністю.