У Луцьку планують відкрити «Клініку, дружню до молоді», основна мета якої - надання допомоги підліткам та молоді через розуміння їхніх проблем та спільний пошук шляхів виходу з кризових ситуацій та зміни ризикованої поведінки.

Як передає корреспондент УНІАН, про це повідомили у відділі інформаційної роботи міської ради.

Основна робота клініки здійснюватиметься у консультативному, профілактичному, лікувально–діагностичному, соціальному та інформаційно – просвітницькому напрямках. Прийом проводитимуть медичні працівники різних спеціальностей, зокрема, гінеколог, уролог, психолог, дерматолог, педіатр і терапевт. Консультацію можна буде отримати також анонімно за телефоном довіри.

Цільовою групою будуть діти віком 10 – 18 років та молодь до 24 років. Однак, основна увага буде приділятися підліткам, адже саме у цьому віці істотно зростає ризик зараження інфекціями, що передаються статевим шляхом та виникнення незапланованої вагітності, зауважили у міськраді.

Клініка запрацює уже найближчим часом і діятиме на базі комунального закладу «Луцька міська дитяча поліклініка».