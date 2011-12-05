Прикарпаття: викиди забруднюючих речовин зросли в 1,5 рази

В Івано-Франківській області у січні-вересні викиди від стаціонарних джерел забруднення становили 166,1 тис. тонн, що на 56,8 тис. тонн, або в 1,5 рази, більше, ніж за відповідний період попереднього року.

Про це УНІАН повідомили в Головному управлінні статистики в Івано-Франківській області.

За наданою інформацією, у сумарній кількості забруднюючих речовин, що надійшли в атмосферу, викиди метану та оксиду азоту, які належать до парникових газів, становили, відповідно, 10,0 та 0,4 тис. тонн. Крім цих речовин, у атмосферу було викинуто 7379,5 тис. тонн діоксиду вуглецю, який також впливає на зміну клімату.

Основними забруднювачами повітря області у січні-вересні 2011 року були відокремлений підрозділ ПАТ «Західенерго» Бурштинська ТЕС, філія управління магістральних газопроводів «Прикарпаттрансгаз» ДП «Укртрансгаз» НАК «Нафтогаз України», Долинський газопереробний завод ВАТ «Укрнафта», Рогатинська газокомпресорна станція «Львівтрансгазу», нафтогазовидобувне управління (НГВУ) «Надвірнанафтогаз» ВАТ «Укрнафта», НГВУ «Долинанафтогаз» ВАТ «Укрнафта».