У Луцьку горів ЦУМ

У Луцьку погасили пожежу в ЦУМі, що охопила площу понад 400 кв. м.

Як передає кореспондент УНІАН, на момент прибуття пожежних, половина першого поверху була охоплена полум’ям.

За словами начальника управління МНС України у Волинській області Володимира ГРУШОВІНЧУКА, окрім першого поверху, частково пожежа зачепила другий поверх. Задимлено все приміщення магазину.

В гасінні пожежі брало участь 9 автомобілів гарнізону та понад 40 осіб особового складу.

На місці події працює спеціально створена комісія, до якої увійшли представники Міністерства внутрішніх справ і органів влади.

Попередня версія причини пожежі «коротке замикання електропроводки, перевантаження в мережі від багатьох побутових приладів живлення», повідомив В. ГРУШОВІНЧУК.

«Оцінку правомірності підключення тих чи інших електроприладів дадуть правоохоронці, але претензії будуть до власника і до підприємців, які експлуатували приміщення з порушенням правил пожежної безпеки», - зазначив керівник обласного главку МНС.

Також він підтвердив, що існувала загроза вибуху автомобіля, що знаходився на першому поверсі ЦУМу.

З верхніх поверхів магазину довелося рятувати 7 людей. Троє жінок перебували на 3 поверсі, ще четверо - на 4. Вони були в шоковому стані, тому спустивши жінок по пожежній драбині, їм було надано першу медичну допомогу. Під час пожежі ніхто не постраждав.