На Київщині 58-річний працівник дитбудинку розбещував дітей
12:12, 05 грудня 2011Новини регіонів
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"Дуже специфічний інтерес"
У Київській області за підозрою у розбещенні неповнолітніх затримано 58-річного працівника дитячого будинку.
Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України, у ході перевірки оперативної інформації про "дуже специфічний інтерес" до вихованців дитячої установи було встановлено, що ці дані відповідають дійсності.
Підозрюваного затримано, порушено кримінальну справу за ч. 2 ст. 156 (розбещення неповнолітніх) Кримінального кодексу України.
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