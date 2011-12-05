На Київщині 58-річний працівник дитбудинку розбещував дітей

У Київській області за підозрою у розбещенні неповнолітніх затримано 58-річного працівника дитячого будинку.

Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України, у ході перевірки оперативної інформації про "дуже специфічний інтерес" до вихованців дитячої установи було встановлено, що ці дані відповідають дійсності.

Підозрюваного затримано, порушено кримінальну справу за ч. 2 ст. 156 (розбещення неповнолітніх) Кримінального кодексу України.