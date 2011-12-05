У Луцьку відкрилася виставка робіт дітей з особливими потребами

У Луцьку відкрилася виставка-конкурс робіт дітей з особливими потребами «Акварелі доброти».

Виставка організована Луцьким міським центром соціальних служб за підтримки Управління освіти та управління культури Луцької міської ради, повідомили УНІАН організатори заходу.

Загалом на конкурс «Акварелі доброти» надійшло 133 роботи дітей з 18 шкіл міста, дитсадків та Луцької художньої школи.

Урочисте відзначення учасників виставки відбудеться у День Святого Миколая.

За словами директора Луцького міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Ліни ГАЛАН, головна мета конкурсу - привернення уваги до проблем дітей з особливими потребами та сприяння розкриттю їхніх творчих здібностей. У минулі роки велика увага приділялася лікуванню дітей з особливими потребами, а «сьогодні на часі інше питання – кожній дитині з інвалідністю потребами потрібна інтеграція в суспільстві», - зазначила вона.

За інформацією міського управління охорони здоров’я, у Луцьку проживає 881 дитина з інвалідністю. За даними психолого медико-педагогічної консультації управління освіти Луцької міської ради, близько 4 тисяч дітей потребують корекційних та реабілітаційних програм.