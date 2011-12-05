Біля Полтави перекинувся автобус: є загиблий і поранені

Поблизу Полтави в результаті аварії пасажирського автобуса «Mercedes-Benz» одна людина загинула, четверо одержали травми.

Як повідомили УНІАН у Відділі зв`язків з громадськістю УМВС України в Полтавській області, ДТП сталася вчора на 352-му кілометрі автодороги Київ-Харків-Довжанський в районі села Копили Полтавського району.

У ході роботи слідчо-оперативної групи було встановлено, що у напрямі Харкова рухався автобус «Mercedes-Benz-313», яким керував 41-річний полтавець. Водій не впорався з керуванням, з`їхав у кювет, де автобус зіткнувся з деревом і перекинувся.

Внаслідок аварії 38-річний пасажир автобуса одержав смертельну травму. 41-річного водія і пасажирів маршруту (25-річну дівчину, 31-річного і 51-річного чоловіків) було доставлено машиною швидкої медичної допомоги до 1-ї міської і Полтавської обласної клінічних лікарень.

За фактом дорожньо-транспортної події порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху, що призвело до смерті постраждалого або до заподіяння тяжкого тілесного ушкодження).