Скільки коштує 9-місячна дитина

Рівненський міський суд до 2 років позбавлення волі засудив 22-річну місцеву жительку, яка у березні цього року намагался продати власного 9-місячного сина за 320 тисяч гривень.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Рівненської області, їй було інкриміновано злочин за ч. 3 ст. 149 Кримінального кодексу України (торгівля людьми).

За цією ж статтею засуджено і її спільницю, яка допомагала продати дитину, до позбавлення волі на один рік з конфіскацією половини частки майна, яке є її власністю.

На даний час дитину влаштовано органами опіки і піклування у міський дитячий будинок.