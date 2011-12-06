Скільки коштує 9-місячна дитина
10:20, 06 грудня 2011Новини регіонів
1
Матір ув`язнять на 2 роки
Рівненський міський суд до 2 років позбавлення волі засудив 22-річну місцеву жительку, яка у березні цього року намагался продати власного 9-місячного сина за 320 тисяч гривень.
Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Рівненської області, їй було інкриміновано злочин за ч. 3 ст. 149 Кримінального кодексу України (торгівля людьми).
За цією ж статтею засуджено і її спільницю, яка допомагала продати дитину, до позбавлення волі на один рік з конфіскацією половини частки майна, яке є її власністю.
На даний час дитину влаштовано органами опіки і піклування у міський дитячий будинок.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter