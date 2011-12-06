Ще один малюк помер після щеплення від кору і краснухи

Прокуратура міста Брянка Луганської області проводить перевірку за фактом смерті півторарічної дитини після щеплення від кору і краснухи.

Про це УНІАН повідомив прес-секретар прокуратури Луганської області Олександр ЗАЙЦЕВ.

За його словами, перевірка проводиться за заявою батьків, які просять розібратися, чи могло щеплення призвести до смерті хлопчика.

Як заявив у коментарі УНІАН начальник Головного управління охорони здоров`я Луганської облдержадміністрації Павло МАЛИШ, згідно з даними лікарського обстеження, смерть дитини ніяк не пов`язана з вакцинацією.

«Однозначно дитина померла від менінгококової інфекції, ускладненої синдромом Уотер-Хауса - Фрідеріксена. Це означає, що зараження було блискавичним, і у дитини була гостра надниркова недостатність. Батьки і лікарі вжили всіх необхідних заходів, але при такому збігу обставин надати допомогу дуже складно. Хвороба розвивається дуже стрімко», - сказав П.МАЛИШ.

Він зазначив, що щеплення хлопчику зробили лише за два тижні до смерті. «Але воно на подальше захворювання ніяк не могло вплинути», - додав П.МАЛИШ.