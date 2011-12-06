Водій "мерседеса" збив 9-річну велосипедистку і сам загинув
13:07, 06 грудня 2011Новини регіонів
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Дівчинка була госпіталізована
У Житомирській області водій автомобіля збив 9-річну велосипедистку, після чого врізався у дерево і загинув.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Управління ДАІ у Житомирській області, аварія сталася в Олевську. 20-річний водій автомобіля «Мерседес» виїхав на праве узбіччя, збив велосипедистку, після чого врізався у дерево.
Водій від отриманих тілесних ушкоджень загинув на місці пригоди. Дівчинка була госпіталізована.
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