Реорганізовані 12 поліклінік Києва залишаться безкоштовними

12 поліклінік Дарницького і Дніпровського районів столиці, які рішенням Київради реорганізовані у центри первинної медико-санітарної допомоги, залишаться безкоштовними, як і гарантується законом.

Про це повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації.

Рішення Київради передбачає перетворення поліклінік у комунальні некомерційні підприємства зі збереженням загальної штатної чисельності співробітників.

Реорганізація дозволить покращити якість первинної медицини у зазначених районах, зробити її більш зручною і доступною для населення, посилити профілактику і, як наслідок, знизити рівень захворюваності.

Крім цього, створення центрів первинної медицини дозволить ефективніше використовувати бюджетні кошти, завдяки чому фінансування первинної допомоги на одного мешканця зросте втричі.

Як нагадують у КМДА, проект реформування системи охорони здоров`я у столиці розрахований на чотири роки. Він передбачає структурно-організаційне та фінансово-економічне розмежування рівнів надання медичної допомоги. Зараз триває перший етап реформи, спрямований на оптимізацію та покращення первинної медицини. Структурна реорганізація закладів амбулаторної мережі триватиме до середини 2012 року. На базі існуючої мережі буде створено 22 консультативно-діагностичні центри і 38 центрів первинної медико-санітарної допомоги.

Перетворення у столичній медицині зумовлені Законом від 7 липня «Про порядок проведення реформування системи охорони здоров’я у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій областях та у місті Києві». Відповідне рішення Київська міська рада прийняла 1 грудня. Експеримент передбачає реорганізацію 12 медичних закладів у двох пілотних районах - Дарницькому та Дніпровському.