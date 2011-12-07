У Севастополі хлопець вбив 17-річну школярку

У Севастополі затримано підозрюваного у вбивстві 17-річної школярки.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив начальник УМВС України в Севастополі Олександр ГОНЧАРОВ вчора на брифінгу.

«Було вчинено вбивство дівчини 1994 року народження. Нами за гарячими слідами» затримано молодого хлопця 1990 року народження. Вони зустрічалися. Вбивство вчинено на ґрунті ревнощів», - зазначив О.ГОНЧАРОВ.

За його даними, до цього затриманий не мав жодних конфліктів із законом: працював, був абсолютно позитивним. «Злочинця затримано, викрито, він дає зізнавальні свідчення. Є речові докази», - сказав начальник міліції.

Як стало відомо УНІАН, школярку було виявлено убитою 1 грудня у своїй квартирі. Батьки дівчини виїжджали в ті дні до Дніпропетровська. Її відсутністю занепокоїлися однокласники, за наполяганням рідного дядька було зламано двері квартири. Дівчину було виявлено із слідами побоїв і ножовою раною спини.