У Вінниці 75-річна пенсіонерка кинулася під потяг
15:33, 07 грудня 2011Новини регіонів
0
Скоєння суїциду
У Вінниці 75-річна жінка кинулась під вантажний потяг.
Як повідомили УНІАН у прес-службі УМНС у Вінницькій області, 6 грудня на залізничному вокзалі 75-річна жителька м.Вінниця потрапила під вантажний потяг. Працівниками лінійного відділу міліції встановлено, що громадянка сама кинулась під вантажний потяг з метою скоєння суїциду.
Тіло загиблої передано на санмедекспертизу.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter