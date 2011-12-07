Луганщина: батько розбещував власного 9-річного сина

Слідчий відділ міського відділення міліції в Алчевську Луганської області порушив кримінальну справу щодо підприємця за підозрою в розбещенні власного 9-річного сина. Про це кореспонденту УНІАН повідомила керівник прес-служби управління МВС у Луганській області Тетяна ПОГУКАЙ.

За її словами, справу порушено за статтею 156 КК України (розбещення неповнолітніх). Ініціатор порушення справи - мати хлопчика, яка написала заяву до міліції

«До Донецька направлено матеріали для проведення експертизи, яка встановить, чи дійсно вилучені фотографії мають порнографічний характер», - сказала Т.ПОГУКАЙ.

Вона відзначила, що підозрюваний на даний момент перебуває на волі, оскільки йому ще не пред`явлено звинувачення.

Як повідомляє алчевська газета «Неделя+», мати хлопчика розлучилася з його батьком, який пропонував жити утрьох з його нинішньою дружиною.

«Після розлучення вони домовилися, що син проводитиме час у батька. Проте незабаром мати знайшла у мобільному телефоні сина порнографічні фото, на яких було зображено батька з його новою дружиною. Щодо неї мати хлопчика також вимагає порушити кримінальну справу», - пише газета.