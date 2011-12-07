Захворюваність на грип та ГРВІ в Києві нижча епідпорогу

За 48 тиждень - з 28 листопада по 4 грудня 2011 року - на грип та ГРВІ в місті Києві захворіло 18037 осіб (показник – 64,4 на 10 тис. населення), з них 6266 дорослих та 11771 дитина.

Рівень захворюваності нижче епідпорогу на 40%, повідомили УНІАН у Головному управлінні охорони здоров’я Київської міської державної адміністрації.