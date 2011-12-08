На Вінниччині застрелився солдат строкової служби

Призначено службове розслідування у зв’язку із загибеллю військовослужбовця строкової служби в одній з навчальних частин Повітряних сил Збройних сил України, дислокованій на Вінниччині.

Про це УНІАН повідомили у Департаменті преси та інформації Міністерства оборони України.

Розслідування проводить комплексна комісія командування Повітряних сил ЗСУ. Обставини трагедії з’ясовують представники Військової служби правопорядку у ЗСУ та військової прокуратури гарнізону.

Разом з тим у Міноборони не уточнили, за яких обставин загинув солдат, зазначивши лише, що це сталося під час виконання службових обов’язків у варті.

Керівництво Міністерства оборони України, Генерального штабу ЗСУ висловили співчуття родині загиблого військовослужбовця.

Як повідомляв УНІАН, за даними поінформованого джерела, солдат строкової служби 1992 року народження застрелився. Він був виявлений на посту сьогодні об 11.45 з вогнепальним пораненням.