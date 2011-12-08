Поблизу Херсона спорудять колонію для хворих на туберкульоз в'язнів

Херсона до кінця 2012 року спорудять виправну колонію для ув`язнених, хворих на туберкульоз.

Про це кореспонденту УНІАН повідомив начальник управління Державної пенітенціарної служби у Херсонській області, генерал-майор внутрішньої служби Володимир ПІНЬКАС.

За словами В.ПІНЬКАСА, на даний момент мерія Херсона узгоджує землевідведення 40 га у районі селища Наддніпрянське під вказане будівництво. Для оформлення документів необхідне узгодження Наддніпрянської селищної ради і відповідне розпорядження голови Херсонської обласної державної адміністрації.

6 грудня В.ПІНЬКАС разом з мером Херсона Володимиром САЛЬДОМ і віце-губернатором Михайлом МЕЛЬНИКОМ оглянули ділянку під будівництво колонії і СІЗО. Ділянка розміщена на відстані 150 м від автотраси Херсон-Берислав і майже 1 км від селища Наддніпрянське (передмістя Херсону). Зону відчуження між колонією і автотрасою планують засадити багаторічними деревами.

Коментуючи проект будівництва, В.ПІНЬКАС повідомив, що на виділеній ділянці окрім будівлі колонії і СІЗО, буде зведено очисні споруди, допоміжні і складські приміщення, пожежне депо, дві житлові будівлі для персоналу установ, спорткомплекс для співробітників, комплекс для тренування службових собак та інші будівлі.

У колонії планується утримання до 1,5 тис. ув`язнених, хворих на туберкульоз. Такий контингент осуджених зберуть з усіх пенітенціарних установ Херсонської області, а також з Миколаєва.

Орієнтовна вартість проекту такого пенітенціарного комплексу становитиме до 340 млн. грн., проте В.ПІНЬКАС вважає, що вартість будівництва може помітно скоротиться. Зокрема, поблизу ділянки майбутньої колонії проходить високовольтна лінія, що виключає витрати на підведення спеціальної ЛЕП. Також в сусідньому селищі Жовтневому є два недобудовані 5-поверхові будинки, зі ступенем готовності до 80%. Розглядається варіант добудови цих «довгобудів» і використання як житло для працівників і медичного персоналу нової колонії.

За словами мера Херсона В.САЛЬДА міська влада активно підтримує проект будівництва, розраховувавши на те, що переїзд з центру міста такого техногенного об`єкту, як туберкульозна виправна колонія, понизить ризик зараження для жителів обласного центру. Також у «спадок» мерії Херсона залишиться кілька будівель, що належать до пам`яток фортифікаційної архітектури кінця XVIII століття, розташованих на 8 га в історичному центрі Херсона.

Про терміни початку будівництва нової колонії В.ПІНЬКАС повідомив: «Коли ми одержимо акт власності на землю, то зразу ж замовимо проект будівництва і складання проектно-кошторисної документації. Одержати кошти на розробку проекту можна тільки за наявності акту на землю. Після завершення проекту буде відома попередня вартість будівництва всього комплексу».

Також В.ПІНЬКАС відзначив, що питання будівництва колонії перебуває на контролі «у Президента, у прем`єр-міністра і у начальника Пенітенціарної служби», і підкреслив, що попередня дата завершення будівництва була визначена – до кінця 2012 року.

Довідка. Комплекс будівель Херсонської виправної колонії № 61 – міжобласної спеціалізованої туберкульозної лікарні, споруджено 1784 року як збройову палату. До 1802 року будівля була арсеналом, поки його не зруйнував землетрус. У 1814 році будівлю було перебудовано для Чорноморського військового госпіталю, а з 1869 року переобладнано для потреб пенітенціарної системи.

У 1964 році в будівлі було організовано слідчий ізолятор.

У 2003 році комісія визнала за аварійні режимні корпуси № 1 і № 2.

У червні 2010 року після повторного обстеження СІЗО і у зв`язку з аварійним станом режимного корпусу № 2 Херсонського СІЗО було ухвалене рішення про заборону подальшого використання цього корпусу і про переведення ув`язнених до СІЗО інших областей.