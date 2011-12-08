На реконструкції дитячої лікарні "наварили" на 650 тис. грн

Прокуратура Дніпропетровської області порушила кримінальну справу проти посадовців ТОВ «Рубікон Трейдинг», які завищили вартість реконструкції обласної дитячої клінічної лікарні на 650 тис. грн. Про це УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури.

«Всупереч укладеному з комунальним закладом «Дніпропетровська обласна дитяча клінічна лікарня» контракту на виконання робіт з реконструкції комплексу будівель та споруд, упродовж 2010-2011 років посадові особи ТОВ неодноразово складали та видавали неправдиві офіційні документи, у яких завищували об’єм та вартість фактично виконаних підрядних робіт, чим спричинили лікарні шкоду на суму понад 650 тис. грн.», - наголошується у повідомленні прокуратури Дніпропетровської області.

Кримінальну справу порушено за ч. 5 ст. 191 та ч. 2 ст. 366 Кримінального кодексу України (заволодіння службовими особами чужим майном в особливо великих розмірах шляхом зловживання службовим становищем, та службове підроблення, що спричинило тяжкі наслідки).

Досудове слідство у справі триває.