У Голосіївському районі Києва будівельники виявили міну

Вчора у Голосіївському районі Києва під час підготовчих робіт до врізки у водопровід будівельники виявили міну часів Другої світової війни.

Як повідомили УНІАН у прес-службі «Київводоканалу», екскаватор натрапив ковшем на міну. Викликані на місце події співробітники міліції призупинили будівельні роботи, огородили територію та виставили охорону до приїзду представників МЧС.

Рятувальники вивезли міну та знешкодили. Як з`ясувалось, вона не становила загрози життю.