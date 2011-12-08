У Кривому Розі відкрили перинатальний центр

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ не зміг сьогодні прилетіти до Кривого Рогу для участі у відкритті нового регіонального перинатального центру через неможливість приземлення літака внаслідок туману.

Про це УНІАН повідомило поінформоване джерело в Дніпропетровській обласній державній адміністрації.

За словами співрозмовника агентства, сьогодні міжнародний аеропорт Кривого Рогу не зміг прийняти президентський літак через густий туман. Прибуття В.ЯНУКОВИЧА до Кривого Рогу очікувалося близько 10-ї години ранку.

За інформацією прес-служби Дніпропетровської ОДА, регіональний перинатальний центр у Кривому Розі відкрив голова Дніпропетровської облдержадміністрації Олександр ВІЛКУЛ за участю міністра фінансів Федора ЯРОШЕНКА та міністра охорони здоров’я Олександра АНІЩЕНКА.

Обласний комунальний заклад «Криворізький перинатальний центр» був побудований за кошти державного бюджету та бюджету Дніпропетровської області. Вартість об’єкту 44 млн. грн. У Центрі 76 ліжок і він має забезпечити до трьох тисяч пологів на рік. Центр обслуговуватиме породіль Кривого Рогу та сусідніх районів. У перинатальному центрі створені всі умови для немовлят, які народжуються з патологіями. У медичному закладі є можливість рятувати і виходжувати новонароджених немовлят вагою від 500 грамів.

Очікується, що Президент В.ЯНУКОВИЧ прибуде до Дніпропетровська близько 12-ї години.