На Прикарпатті епідемії кору немає.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йшлося сьогодні в Івано-Франківську на розширеному засіданні обласної протиепідемічної комісії.

За словами медиків, хоча кількість хворих на кір зросла, епідемії кору на Прикарпатті немає. Як зазначали учасники протиепідемічної комісії, епідемія може статися, якщо захворіє більше 1% населення, зокрема, не менше 3 тис. дітей або 13 тис. осіб від кількості населення області (Нині проживає 1 млн. 320 тис. –УНІАН).

Станом на 7 грудня в Івано-Франківській області зареєстровано 111 випадків захворювання на кір. Зокрема, в Долинському районі - 58 випадків, в Рожнятівському - 32, в Рогатинському - 7 та 2 - у місті Снятин. Також поодинокі випадки захворювання є у Тисменицькому, Богородчанському, Галицькому, Калуському районах і в місті Івано-Франківськ. Половина хворих - підлітки віком від 15 до 19 років.

Тимчасово припинено навчання у Долинській школі-інтернаті, трьох школах та Брошнівському ліцеї у Рожнятівському районі. А вчора - у Прикарпатському лісогосподарському коледжі у Болехові. На стаціонарному лікуванні сьогодні перебувають лише 22 особи без важких форм захворювання.

За словами заступника начальника Головного управління охорони здоров’я Івано-Франківської облдержадміністрації Зої ЦІХОНЬ, на сьогодні медики ставлять питання про додаткову імунізацію населення.

На комісії наголошувалося, що впродовж 2006-2011 років в області не в повній мірі відбулася вакцинація як через недостатню кількість вакцини, так і через масовий антивакцинальний рух у державі.

Сьогодні, аби стабілізувати ситуацію на Прикарпатті, проводять імуноглобулінопрофілактику школярам.

Комісія також рекомендувала обмежити масові заходи у дитячих колективах.