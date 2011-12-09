Під час пожежі у лікарні загинули понад 20 осіб

Число загиблих в результаті пожежі у лікарні міста Колката (Калькутта) на сході Індії перевищило 20 осіб, повідомляє РІА «Новости».

За даними ЗМІ, ще не менш як 40 осіб, здебільшого пацієнтів, відрізано вогнем. Число поранених перевищує 20 осіб. Будівля лікарні оповита димом. Скільки всього людей можуть залишатися у зоні пожежі і задимлення, точно не відомо.

Займання сталося у п`ятницю вранці в підвальному приміщенні лікарні AMRI у південному районі Дхакурія. Пожежа швидко поширилася по корпусу багатоповерхової будови. Причини займання поки не зрозумілі.

Тривають рятувальні роботи - до місця пожежі прибуло 25 пожежних розрахунків.