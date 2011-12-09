У Миколаєві до відкритого люка теплотраси впала 13-річна дівчина

8 грудня близько 14 години на пульт «101» надійшов сигнал про необхідність надання допомоги дитині, що провалилася в люк теплотраси по проспекту Корабелів міста Миколаєва.

Як повідомляє прес-служба МНС, телефонували перехожі, що почули крики дівчини про допомогу. Оскільки колодязь був достатньо глибокий, самі свідки не зважилися дістати 13-річну дитину, а викликали рятувальників. Бійці СДПЧ-8 з охорони Корабельного району, що прибули до місця виклику, спустилися на дно колодязя і підняли потерпілу вгору. Незабаром під’їхала карета швидкої допомоги. За попереднім оглядом медиків, дівчинка отримали незначні травми. За словами дівчинки, вона не помітила відкритий люк та впала.