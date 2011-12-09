На Житомирщині домашні тварини захворіли на сказ
14:26, 09 грудня 2011Новини регіонів
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На Житомирщині зафіксовано два випадки захворювання домашніх тварин на сказ.
Про це йдеться у переданому УНІАН повідомленні прес-служби Головного управління МНС України у Житомирській області.
Зокрема, 4 грудня у селі Швайківка, а наступного дня - у селі Райки Бердичівського району, у приватних садибах зареєстровані два випадки захворювання домашнього скота на сказ.
Хворобу підтвердили після відповідної перевірки експерти Житомирської обласної державної лабораторії ветеринарної медицини.
Власників худоби обстежили у Бердичівській центральній районній лікарні та зробили їм профілактичне щеплення.
Наразі хворих на сказ корову та бичка знищено.
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