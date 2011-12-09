На Житомирщині домашні тварини захворіли на сказ

На Житомирщині зафіксовано два випадки захворювання домашніх тварин на сказ.

Про це йдеться у переданому УНІАН повідомленні прес-служби Головного управління МНС України у Житомирській області.

Зокрема, 4 грудня у селі Швайківка, а наступного дня - у селі Райки Бердичівського району, у приватних садибах зареєстровані два випадки захворювання домашнього скота на сказ.

Хворобу підтвердили після відповідної перевірки експерти Житомирської обласної державної лабораторії ветеринарної медицини.

Власників худоби обстежили у Бердичівській центральній районній лікарні та зробили їм профілактичне щеплення.

Наразі хворих на сказ корову та бичка знищено.