У Харкові дитині провели унікальну операцію на мозку

Вперше в Україні в Харківському державному дитячому центрі нейрохірургії, із застосуванням унікального медичного обладнання «Nicolet: Endeavor CR», аналогів якого немає в Україні, провели операцію з видалення пухлини в стовбурі головного мозку.

Як повідомили УНІАН у прес-службі народного депутата Олександра ФЕЛЬДМАНА, оперативне втручання стало можливим завдяки обладнанню, придбаному в рамках програми фонду Олександра Фельдмана «Майбутнє - в очах дітей».

Апарат «Nicolet: Endeavor CR» допомагає стежити за нейрофізіологічними показниками головного мозку під час складних операцій.

Головний лікар лікарні швидкої і невідкладної допомоги Олена КОВАЛЬОВА у зв`язку з цим відзначила: «Коли у головному мозку з`являється пухлина, дуже важливо знати її межі. А це обладнання дозволяє визначити: де здорова тканина, а де - уражена раковими клітинами. Аналогів такого апарату в Україні немає, тому ми можемо назвати цю операцію унікальною».

На думку керівника Центру нейрохірургії Олександра ДУХОВСЬКОГО, це обладнання допоможе врятувати життя десяткам тисяч онкохворих. За його словами, те, що раніше було неможливим, стало реальністю: люди, яких сьогодні вважають невиліковними, завдяки цьому обладнанню одержали шанс на одужання, і в їх сім`ї повернулася надія.