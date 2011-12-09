Вчора у Житомирі в траншеї знайшли більше кілограма ртуті.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили у прес-службі Головного управління МНС України у Житомирській області.

Згідно з повідомленням, небезпечну знахідку виявили вчора о 12.30 працівники ПАТ «Житомиргаз».

Вони розповіли, що під час ремонтних робіт у траншеї наткнулися на закриту скляну банку із ртуттю.

Після цього 1200 грамів небезпечної речовини передали в Управління з надзвичайних ситуацій Житомирської міської ради для подальшої утилізації.