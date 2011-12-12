Крим: 4-річна дівчинка отруїлася парами отрути від комах

У Криму чотирирічна дівчинка загинула, ймовірно, отруївшись парами засобу для боротьби з комахами-шкідниками, яким обробляв зерно її батько.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі кримського управління МНС.

Нещасний випадок стався в селі Медведівка Джанкойського району.

За інформацією рятувальників, чоловік 6 грудня використовував препарат «Селфос» для зерна, що зберігалося в гаражі біля будинку. Через три дні його дочці стало зле.

«Батьки звернулися до Джанкойської райлікарні, лікарі запропонували стаціонарне лікування дитини, від якого вони відмовилися», - зазначили в МНС.

11 грудня надійшла інформація про смерть дівчинки.

Міліція проводить розслідування пригоди.