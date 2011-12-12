Понад дві тисячі дітей-сиріт забезпечені житлом

Уповноважений Президента України з прав дитини Юрій ПАВЛЕНКО заявив, що на Хмельниччині 2060 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, забезпечені житлом.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ПАВЛЕНКО повідомив, перебуваючи з робочою поїздкою на Хмельниччині.

За його словами, цю проблему допомогли вирішити самі батьки-вихователі та спонсори. Приміром, батьки-вихователі дитячих будинків сімейного типу з Дунаєвецького району, з Ізяславського району, з Чемеровецького району, з міста Старокостянтинова, з Волочиського району придбали квартири 8 дітям-вихованцям. За спонсорського сприяння у Кам’янець-Подільському районі куплено два житлові будинки для 4 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

Як зауважив Ю.ПАВЛЕНКО, при цьому проблема з забезпеченням дітей житлом залишається актуальною, оскільки на Хмельниччині 1766 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування фактично не забезпечені житлом.

Довідка УНІАН. На 1 листопада 2011 року в Хмельницькій області налічується 2382 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. У прийомних сім’ях виховується 219 дітей (9,1%).