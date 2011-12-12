На Дніпропетровщині мисливець випадково застрелив колегу

На Дніпропетровщині під час полювання мисливець випадково застрелив колегу.

Про це УНІАН повідомили у Відділі зв’язків з громадськістю ГУ МВС у Дніпропетровській області.

Зокрема, за їх даними, 11 грудня до працівників Павлоградського міського відділу міліції Дніпропетровської області по спецлiнiї «102» надiйшло повiдомлення про те, що пiд час полювання поблизу села Троїцьке 51-річний мисливець отримав смертельне поранення.

При вiдтвореннi обставин полювання за скоєння злочину був затриманий 56-річний мiсцевий житель. Він зi своєї мисливської рушницi 12-го калiбру здiйснив два пострiли у бiк зайця, що вибiг з лісосмуги, однак влучив в іншого мисливця. Останній, як з’ясувалося, порушив правила полювання та опинився в зонi сектору пострiлiв у напряму дичини.

Загиблого мисливця з дробовим вогнепальним пораненням обличчя його колеги знайшли у лiсосмузі.

Знаряддя вбивства - рушницю та двi стрiляних гільзи, правоохоронці вилучили.

За цим фактом слідчим відділом Павлоградського міського відділу міліції вирiшується питання про порушення кримінальної справи за ч. 1 ст. 119 Кримінального кодексу України - вбивство через необережність.