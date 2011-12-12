У Луцьку зібрали понад 60 тис. грн. для дітей-сиріт

У Луцьку під час благодійного вечора-концерту «Серце віддаю дітям», який організували управління Служби безпеки України у Волинській області та управління культури Луцької міської ради, зібрано понад 60 тис. грн. для дітей-сиріт.

Про це УНІАН повідомили у відділі інформаційної роботи Луцької міської ради.

Загалом, у програмі заходу відбулися виставка творчих робіт вихованців підшефних навчальних закладів та благодійний концерт за участю творчих і професійних колективів області. Потому присутні взяли участь в аукціоні, під час якого було реалізовано 13 цінних лотів, серед яких – вироби з дерева, картини, композиції, вишивки тощо. Всього на аукціоні було зібрано 61 тисячу 600 гривень.

Кошти будуть передані вихованцям підшефних навчальних закладів: Заболоттівської спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату, Головненської спеціальної школи-інтернату, Ківерцівського дитячого будинку «Сонечко», Люблинецької загальноосвітньої школи-інтернату для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, Володимир-Волинської спеціалізованої школи-інтернату для глухих дітей, а також окремим діткам, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку.