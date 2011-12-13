Жінку, яка заморила голодом немовля, засуджено до трьох років

На Кіровоградщині судом Компаніївського району до трьох років ув’язнення засуджено місцеву жительку, яка заморила голодом своє немовля.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили в прес-службі прокуратури Кіровоградської області.

Встановлено, що жінка в березні-квітні 2011 року злісно не виконувала обов’язки з догляду за своїм новонародженим сином. Отримуючи державну соціальну допомогу з догляду за дитиною до 3 років, допомогу при народженні дитини, допомогу одинокій матері (всього близько 15 тис. грн.), жінка обмежувала немовля в повноцінному харчуванні, не доглядала його. Розуміючи, що дитина потребує медичної допомоги, не надала її допомогу сама й не звернулась до закладів охорони здоров’я, в результаті чого син помер.

Відповідно до акта судово-медичного дослідження на момент смерті хлопчика дефіцит ваги його тіла становив 46%. Смерть настала внаслідок неправильного харчування (частий голод) та неналежного догляду за дитиною матір’ю. Жінку засуджено за ст.166 Кримінального кодексу України, вирок вступив у законну силу.

Як зазначають в прокуратурі, жінку ще в 2008 році позбавляли батьківських прав стосовно двох її перших дітей (2004 та 2006 років народження), а серпні поточного року –відносно ще одного малолітнього сина.