У Севастополі знайшли 100-кілограмову авіабомбу

У Севастополі сьогодні під час будівництва нової дороги працівники державної акціонерної компанії «Автомобільні дороги України» наткнулися на авіабомбу.

Як повідомили кореспонденту УНІАН в Управлінні МНС, будівельники рили траншею в районі Максимової дачі, і на півметровій глибині в землі знайшли металевий предмет.

Про знахідку повідомили МНС. Сапери, які прибули на місце, ідентифікували вибухонебезпечний предмет як радянську фугасну авіабомбу ФАБ-100.

За словами рятувальників, наслідки вибуху снаряда на місці були б трагічними: унаслідок вибуху утворюється воронка завглибшки майже метр і шириною більш як 4 метри, осколки можуть долітати до 1,5 кілометра. Сапери МНС завантажили бомбу у спеціальний автомобіль і вивезли на полігон в районі селища Хмельницький, де і знищили.

Усього, за даними УМНС, з 5 по 12 грудня севастопольські піротехніки знайшли і знищили 184 вибухонебезпечні предмети. Серед них - одна авіабомба, 21 міна, 100 артилерійських снарядів, 5 гранат, а також 57 інших вибухонебезпечних предметів. Уі боєприпаси вивезені і знищені на полігоні в районі селища Хмельницький.