Cтоличні пляжі та зони відпочинку готують до зими

Комунальне підприємство «Плесо» готує столичні пляжі, зони відпочинку біля води та рятувальні станції до зимового періоду.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Київської міськдержадміністрації з посиланням на КП “Плесо”.

Зокрема, проведено два осінні тури дератизаційних робіт, придбано зимовий одяг для робітників господарств і рятувальників на воді. Крім того, здійснено продувку водопровідної мережі господарств КП «Плесо», а також консервацію плавзасобів рятувально-водолазної служби та пляжного реманенту (урн для сміття, кабін для переодягання, топчанів, питних фонтанчиків тощо).

Для складування опалого листя КП «Плесо» влаштовує компостні ями.

Щоденно проводиться санітарне очищення від побутового сміття, опалого листя і сухостійних дерев.

Комунальне підприємство «Плесо» розпочало підсипку піску на пляжах Гідропарку.