Фонд Ахметова придбає для Івано-Франківщини комп’ютерний томограф

Благодійний фонд Ріната Ахметова придбає для Івано-Франківського обласного онкодиспансера перший в Західній Україні 16-зрізовий комп’ютерний томограф.

Як повідомили УНІАН в головному управлінні охорони здоров’я Івано-Франківської облдержадміністрації, про це інформувала сьогодні на зустрічі з головою облдержадміністрації Михайлом ВИШИВАНЮКОМ керівник проектів та програм благодійного фонду Вікторія МИКОЛАЙЧУК, яка прибула на Прикарпаття в рамках Всеукраїнського проекту "Рак виліковний. Своєчасне виявлення й лікування онкологічних захворювань в Україні".

За словами В.МИКОЛАЙЧУК, благодійний фонд оснастить Івано-Франківський обласний онкодиспансер сучасним комп`ютерним томографом вартістю 6 млн. грн. для раннього діагностування пухлин. Гарантія обладнання - 2 роки. Медики уже готові до його застосування. При цьому представниця благодійного фонду наголосила, що обстеження на комп`ютерному томографі повинно бути безкоштовним, і фонд це контролюватиме. Обласному онкодиспансеру необхідно лише підготувати для томографа відповідне приміщення.

Дякуючи фонду Ріната Ахметова «за добру благочинну справу», голова облдержадміністрації М.ВИШИВАНЮК назвав дату введення в експлуатацію комп`ютерного томографа – 1 березня 2012 року, - «щоб Івано-Франківська область була першою».