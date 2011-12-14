Кіровоградщина: жінок безкоштовно обстежать щодо раку

У Кіровоградській області започатковано проект «Профілактика рятує життя», у рамках якого кожна жителька регіону віком від 40 років може безкоштовно пройти мамографічне обстеження в обласному онкологічному диспансері, передає кореспондент УНІАН.

За словами головного лікаря Кіровоградського обласного онкологічного диспансеру Костянтина ЯРИНІЧА, напрямок діагностики раку молочної залози було обрано невипадково. Кіровоградщина посідає перше місце в Україні за рівнем захворюваності на рак молочної залози серед жінок.

Проект розрахований на рік. За цей час планується безкоштовно обстежити близько 5 тисяч жінок віком від 40 років. До цього вартість мамографічного обстеження становила близько 100 грн.