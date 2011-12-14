У Києві захворюваність на грип перевищила епідпоріг

У Києві захворюваність на грип і гострі респіраторні вірусні інфекції перевищила епідеміологічний поріг.

Про це пише сьогодні газета «Известия» з посиланням на директора Центру клінічної імунології Олега НАЗАРА.

«На сьогоднішній день рівень захворюваності на грип перевищує норму лише на 5%», - сказав він.

«Медики тримають на контролі це питання. Поки що немає потреби вживати радикальних заходів. Проте якщо епідемічний поріг буде перевищено на 20%, буде введено карантин», - пояснив О.НАЗАР.

За його словами, сплеск захворювань на грип очікується наприкінці грудня - початку січня, а також наприкінці лютого - початку березня.