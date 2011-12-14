У Тернополі назріває скандал навколо проекту «Соціальні аптеки»

У Тернополі громадська організація «Підприємці Галичини» вимагає скасувати результати конкурсу на право реалізувати проект «Соціальні аптеки» та притягти до відповідальності його організаторів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться у зверненні організації до прокурора міста Сергія БАНАХА. У ньому вказано, що не всі бажаючі підприємці змогли взяти участь у конкурсі, оскільки інформації про конкурс не було розміщено в газетах. З цього приводу, як йдеться у заяві, організація «Підприємці Галичини» зверталася до міського голови Тернополя та начальника міського відділу охорони здоров’я з проханням повторно провести конкурс, оскільки загалом він був пройшов з порушеннями. Утім, зазначають в організації, їх звернення було проігнороване.

Серед порушень «Підприємці Галичини» називають те, що однією з умов конкурсу була вимога до претендента мати аптечну мережу.

«Крім того умова конкурсу про досвід роботи на ринку роздрібної торгівлі не менше 5-ти років та досвід роботи в аптечних пунктах в лікувальних закладах не менше 3-х років суперечить Закону України «Про захист економічної конкуренції». Не зважаючи на те, що учасник конкурсу не підтверджував наявність аптечної мережі (в документах на конкурс переможець представив документи про наявність ліцензії на одну аптеку та трьох аптечних пунктів, але вони не зареєстровані як аптечні мережі) конкурсна комісія визначила переможця конкурсу», – сказано у зверненні.

Відтак члени організації «Підприємці Галичини» просять прокурора міста скасувати результати конкурсу, провести його повторно, а винних у допущенні порушень притягти до відповідальності.

Як повідомили в прес-службі обласної прокуратури, зараз за даним зверненням проводиться перевірка.

Як повідомляв УНІАН, у жовтні Тернопільська міськрада затвердила статутний фонд ТзОВ «Соціальні аптеки», яке продаватиме ліки за нижчими цінами. Внесок міської ради в статутний фонд товариства склав 120 тис. грн.

«Частка міської ради у статутному фонді становить 25%, що дасть нам можливість впливати на ціноутворення», – зазначив тоді міський голова Тернополя Сергій НАДАЛ.

Попередньо було проведено конкурс для інвестора, який би погодився продавати ліки у таких аптеках за нижчими цінами, ніж існують на ринку. Зі свого боку міська рада на себе взяла надання на безкоштовній основі приміщень у лікарнях. Конкурс виграло ТОВ «Медичний центр «Борис».

Заплановано, що соціальні аптеки діятимуть в усіх трьох лікарнях міста.

Першу з них відкрили наприкінці листопада у міській лікарні №2.

Влада міста запевнила, що ціни у ній будуть на 15-20% нижчими, ніж в інших аптеках міста.