У Тернополі стартувала акція «Я хочу жити!»

У Тернополі стартувала благодійна акція «Я хочу жити!» з метою придбання автомобілів «швидкої допомоги».

Як передає кореспондент УНІАН, організували акцію міська рада, міська організація Червоного Хреста та одне з місцевих видань.

Оголошуючи про початок акції в Українському домі «Перемога», міський голова Тернополя Сергій НАДАЛ закликав усіх жителів міста не бути байдужими і надати посильну пожертву.

«Умови проживання в місті багато залежать від бажання громади цьому сприяти. Сподіваюся, що жоден тернополянин не буде байдужим до цієї акції. Від неї залежить вчасний порятунок життя людей. Міська рада докладатиме максимум зусиль для збору коштів. Про перебіг акції та стан збору коштів ми регулярно інформуватимемо тернополян», - сказав С.НАДАЛ.

Він також запевнив, що під час пленарного засідання міської ради 16 грудня депутатський корпус долучиться до акції, аби власним прикладом продемонструвати тернополянам необхідність участі у подібних заходах.

Акція триватиме доти, доки не буде зібрано 500 тис. грн. – саме стільки необхідно для придбання двох автомобілів, оснащених медобладнанням.

Збиратимуть кошти волонтери, крім цього, в супермаркетах міста буде розміщено скриньки з логотипом акції.

Мер Тернополя висловив сподівання, що до акції долучаться також і заробітчани, які на різдвяні та великодні свята приїжджають із закордонних заробітків додому.

Довідка УНІАН. Акцію «Я хочу жити!» проводять у Тернополі вдруге. Вперше у 2007-2008 роках її провела медіа-корпорації «RIA». Тоді за зібрані кошти було придбано два автомобілі «швидкої допомоги».

Наразі, за даними головного лікаря комунального закладу «Станція швидкої медичної допомоги» Михайла ДЖУСА, зношеність автопарку становить 70%.

Щодня 2-5 машин перебувають на ремонті, що спричиняє затримки під час викликів бригад «швидкої допомоги».