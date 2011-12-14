18-річна мати викинула немовля у сміттєвий бак

У Бердичеві Житомирської області порушено кримінальну справу проти жінки, яка викинула свою новонароджену дитину у сміттєвий бак.

Про це кореспонденту УНІАН повідомив начальник Бердичівського міськвідділу УМВС України в Житомирській області Юрій ОЛЕФІР.

За його словами, кримінальну справу порушено за ст. 117 (умисне вбивство матір’ю новонародженої дитини) Кримінального кодексу України.

Попередньо встановлено, що жінка в ніч на 2 грудня на горищі одного з багатоквартирних будинків райцентру самостійно народила дитину, а потім упакувала тіло в поліетиленовий пакет, віднесла за декілька кварталів та викинула.

18-річну уродженку Фастівського району Київської області, яка на цей час ніде не працює і не вчиться, працівники міліції затримали 13 грудня.

Як повідомляв УНІАН, на початку грудня у дворі одного з будинків Бердичева у сміттєвому баку місцевими жителями було знайдено тіло новонародженої дитини.