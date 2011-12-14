У Черкаській області знайшли тіла зниклих рибалок

Вчора у Черкаській області в Дніпрі водолази знайшли тіла двох 20-річних рибалок, які 11 грудня вийшли на саморобному дерев’яному човні на риболовлю та не повернулися.

Як повідомили кореспонденту УНІАН в Управлінні МНС в Черкаській області, водолази комунальної служби на глибині близько двох з половиною метрів знайшли тіло першого рибалки, а через деякий час, на відстані двадцяти метрів, знайшли тіло другого чоловіка.

«Трагедія сталася через власну необережність молодих людей, - зазначив начальник пошукової групи обласної комунальної служби Володимир ЦИГАНКОВ. - Думаю, що маленький саморобний човен не витримав перевантаження і рибалки опинилися у воді».

З початку року на Черкащині вода забрала життя 62 осіб, 5 з яких – діти.