Фінансування соціальних виплат у Києві збільшать на 36 мільйонів

Київська міська державна адміністрація пропонує затвердити на сесії Київради збільшення обсягу видатків міського бюджету на соціальні виплати на 35,73 млн. грн. Про це повідомив заступник голови Київської міської державної адміністрації Руслан Крамаренко.

«Столична влада та особисто голова КМДА Олександр Попов надають великого значення соціальному захисту тих верств населення, які найбільше цього потребують. Видатки загального фонду бюджету на виплати допомоги на утримання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, пропонується збільшити на 229,7 тис. грн., а субвенцію на виплату допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям на суму 9,7 млн. грн. Крім того, пропонується додатково виділити 25,8 млн. грн. для компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян», – цитує заступника голови КМДА прес-служба адміністрації.

Також він повідомив, що у зв’язку з перевиконанням доходів спеціального фонду бюджету зі збору коштів за першу реєстрацію транспортного засобу та надходжень від податку з власників транспортних засобів, пропонується збільшити бюджетні призначення Головному управлінню транспорту та зв’язку на 3,4 млн. грн.