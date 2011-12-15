За неякісне дитяче харчування відповідатимуть 52 посадовці

Прокуратура Хмельницької області притягнула до відповідальності 52 посадові особи, в тому числі 5 - санітарно-епідеміологічної служби, за неякісне дитяче харчування.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі облпрокуратури, в ході перевірок у навчально-виховних закладах виявлено недотримання норм харчування, використання продуктів без документів про їх якість та походження, приготування їжі з прострочених харчів, недотримання правил особистої гігієни працівниками харчоблоків тощо.

Крім того, вилучено і знищено понад 100 одиниць недоброякісних продуктів харчування.