Київрада виселила дитячий будинок «Ясний»

Депутати Київради передали з комунальної власності до державної, до сфери управління Міносвіти приміщення дитячого будинку «Ясний» по вул. Саратовській, 20 у Шевченківському районі з наданням земельної ділянки у межах санітарних норм.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення було прийнято сьогодні на засіданні сесії Київради.

За нього проголосувало 74 з 108 зареєстрованих у залі депутатів.

Рішення прийнято з метою виконання указу Президента України від 31.08.2010 «Про утворення державної дитячої інженерної академії». Тобто у приміщенні дитбудинку передбачається відкрити вказаний навчальний заклад і створити належні умови для розвитку дітей, які мають схильність до технічної творчості, винахідництва та раціоналізаторства.

Депутати доручили Шевченківській РДА вжити організаційно-правових заходів щодо дострокового розірвання договорів оренди приміщень дитбудинку «Ясний».

Також депутати сьогодні визнали таким, що втратило чинність, рішення столичної міськради від 27.05.2010 «Про передачу Шевченківській районній у м. Києві раді земельної ділянки для будівництва житлово-офісного комплексу з об’єктами соціально-побутового призначення та об’єктами торгівлі, дитячим дошкільним закладом та підземним паркінгом на вул. Саратовській, 20».

Під час обговорення проекту рішення депутати фракції Кличка зазначили, що даний проект рішення не погоджений гуманітарною комісією, оскільки існують юридичні зауваження, що стосуються земельної ділянки. Водночас, більшість депутатів не звернули уваги на це зауваження.

Як повідомляв УНІАН, 18 січня ц.р. Головне управління освіти та науки КМДА поінформувало, що у приміщенні дитбудинку «Ясний» мають намір відкрити перший в Європі технічний навчальний заклад для обдарованих дітей-сиріт та дітей з малозабезпечених сімей.

За інформацією ГУ, на сьогодні у дитбудинку «Ясний» виховується 8 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування (заклад розрахований на 500 місць), з якими працюють 29 осіб персоналу. Діти, які раніше виховувалися у дитячому будинку, були всиновлені або взяті під опіку. Упродовж трьох останніх років дітей до «Ясного» не направляли.

Нинішніх вихованців дитбудинку передбачається або зарахувати до новоствореного освітнього закладу, або перевести до школи-інтернату № 23 з поглибленим вивченням військових дисциплін (кадетський корпус), зазначається в повідомленні.

8 квітня Прокуратура столиці опротестувала рішення Київради від 27 травня 2010 року про передачу Шевченківській районній у Києві раді в довгострокову оренду земельної ділянки площею 6,71 га для будівництва житлово-офісного комплексу з об’єктами соціально-побутового призначення та торгівлі, дитячим дошкільним закладом та підземним паркінгом за рахунок земель, на яких розташовано дитячий будинок "Ясний".