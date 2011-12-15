Тернопільщина: скажений кіт покусав свого господаря

У Кременецькому районі Тернопільщини управлінням ветеринарної медицини зафіксовано два випадки захворювання тварин на сказ.

Як повідомили кореспондента УНІАН у Центрі пропаганди обласного управління Міністерства надзвичайних ситуацій України, в селі Розтоки захворювання виявлено хворого на сказ кота, який покусав свого хазяїна. Чоловік відмовився звертатися до лікаря, що засвідчив розпискою. Разом з тим у селі почали проводити профілактичні заходи.

У Кременці сказ виявлено у мертвого собаки.

Як повідомляв УНІАН, у червні ц. р. в селі Сапанів Кременецького району від сказу здохли дві корови.

У липні у місті Скалат Підволочиського району було госпіталізовано 10 осіб, які контактували зі скаженим собакою. Попередньо цей пес вкусив 10-річну дівчинку, а невдовзі здох.

У листопада внаслідок укусу скаженого лиса в Ланівецькому районі від гідрофобії помер 54-річний чоловік, який після укусу твариною не звернувся до лікарів.