У Кіровограді відкрився медичний центр УМНС

У Кіровограді відбулось урочисте відкриття реконструйованого медичного центру УМНС в області за участі керівників силових структур та представників обласної влади.

Як передає кореспондент УНІАН, реконструкцію приміщень під медичний центр розпочали ще в жовтні 2008 року, а завершили минулого місяця.

Загальна вартість робіт становить близько мільйона грн., з яких 640 тис. грн. – кошти обласного бюджету, 170 тис. грн. надійшло зі спеціального фонду УМНС в області, 150 тис. грн. виділило профільне міністерство.

У медцентрі є функціональні кабінети для роботи лікарів різної спеціалізації, аптечний склад, фізіотерапевтичний та масажний кабінети, реєстратура, маніпуляційна, кімната для медперсоналу, що чергує протягом доби. Невдовзі планується відкрити власну лабораторію та оновити апаратуру кабінету фізіотерапії. Раніше лікарі УМНС працювали у пристосованих приміщеннях.

Планується, що медичну допомогу у новому медцентрі зможуть отримувати 2250 осіб. Наразі ведеться активна робота з отриманню ліцензії на надання медичних послуг не лише рятувальникам з обласного центру, а й працівникам районних відділів МНС та членам їх родин, а також співробітникам УМНС, які працюють за вільним наймом, працівникам Управління Держтехногенбезпеки в області й територіального управління Держгірпромнагляду.

Як зазначив Директор Департаменту цивільного захисту МНС України Василь КВАШУ, кіровоградський медичний центр – шостий подібний в Україні, але найвищого рівня.